DPA DE FURY ROAD À ALIEN COVENANT

Le mixeur cinéma Ben Osmo connaît bien la qualité sonore et la polyvalence des micros DPA, ayant utilisé les micros miniatures d: screet pour le tournage de Mad Max : Fury Road. Il n’est donc pas surprenant qu’il choisisse une fois de plus la marque danoise pour son prochain projet de film majeur : enregistrer l’audio de la superproduction sci-fi 2017 de Ridley Scott, Alien : Covenant. « Ce film a fait l’objet de demandes inhabituelles aux départements du son, des costumes et des accessoires parce que les acteurs devaient non seulement porter des émetteurs de radio, mais aussi un système de communication intra-auriculaire », explique Osmo. « Nous utilisions principalement des microphones DPA pour l’enregistrement du son direct, nous avons donc choisi les micros cravates d: screet 4060 et 4061, que nous avons cachés dans les vêtements et dans les combinaisons spatiales. Nous avons également utilisé des microphones de casque d’écoute d: fine sur les membres de la distribution comme accessoires – par exemple comme micros de retour dans les casques spatiaux. » Ce film représente la suite de Prometheus et la sixième partie de la série Alien : Covenant, avec une prestigieuse distribution : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride et Demián Bichir. Le tournage a eu lieu à Milford Sound dans le parc national de Fiordland, en Nouvelle-Zélande, et également dans un réservoir d’eau désaffecté près de Sydney. Tous les micros portés pour le film ont été fournis par le distributeur australien de DPA, Amber Technology. ■