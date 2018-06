La Profile LED 200 est la nouvelle découpe LED de DTS. Elle se place comme la grande sœur de la 80 et optimise intelligemment le « housing » de la découpe 1 000 W halogène. DTS a largement tenu compte du retour d’expérience basé sur les remontées des utilisateurs français des produits vendus par ESL pour améliorer divers points tels que la hauteur de la lyre, les serrages de molette de focale. Elle existe en trois versions : 3 000 K, blanc variable et RVBB avec des options en blanc neutre et blanc froid. La grande nouveauté est la Synergy 5 Profile (photo, avec Marc Pioger d’ESL), lyre LED à couteaux de 420 W. Il s’agit de l’un des très rares produits de sa catégorie à être conçu ET fabriqué en Europe. Cela devient tellement rare qu’il convient de le souligner. Cette lyre est particulièrement bien équipée avec un zoom de 4,6° à 43°, une trichromie CMJ avec CTO progressif et roue de couleur, deux roues de gobo dont une rotative, une roue d’animation, deux prismes cumulables quatre et vingt-quatre facettes avec effet 3D complètent le module de découpe. Nous avons été convaincus par la démonstration de ce beau produit fabriqué en Italie qui ne pèse que 32 kg. ■