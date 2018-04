DU SPIIDER POUR BEN L’ONCLE SOUL

Pour la tournée Under My Skin, quatorze Spiider du parc de FA Musique ont été alignés par l’éclairagiste Pierre Martinez. Celui-ci signe un design light et vidéo puissant et bien plus complexe qu’on pourrait le croire en voyant la fiche technique. Car la sensation qui règne pendant ce show, c’est l’incroyable rapport entre les moyens techniques déployés et le résultat obtenu. Un grand écran en fond de scène reçoit le flux d’un vidéo-projecteur pendant que deux lignes de sept Spiider en contre-jour, une en hauteur et une au sol, représentent les seuls automatiques du kit. Seules des découpes traditionnelles disposées à la face et en latéral viennent les épauler. Et pourtant, le résultat est puissant avec des effets variés tout au long du spectacle. Le Spiider prouve clairement dans ce set qu’il est aussi puissant que polyvalent. Parfois utilisé en wash, parfois en beam, parfois en spot ou en effet avec sa LED centrale et son célèbre Flower, le produit est seul sur scène à faire le show aux côtés de l’artiste. Ben délivre alors avec facilité la soul qu’il tire des titres de Frank Sinatra. ■