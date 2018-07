L’actuelle ligne E du RER sera prolongée vers l’ouest : huit kilomètres en tunnel – de la gare d’Haussmann Saint-Lazare à Nanterre – et quarante-sept kilomètres de voies seront réaménagés jusqu’à Mantes-la-Jolie. Le projet génère la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, CNIT-La Défense et Nanterre-la-Folie. La mise en service sera progressive : en 2022 jusqu’à Nanterre-la-Folie, en 2024 jusqu’à Mantes-la-Jolie. Il y a quatre ans démarrait le projet du Grand Paris et avec lui, l’idée extravagante d’une maquette de 140 m2. June21, l’agence de communication visuelle de la SNCF, lance un appel d’offre auquel répond le créatif O.V.V.O., en la personne de son fondateur : Shandor Chury, scénographe et artiste multidisciplinaire. L’homme a travaillé sur les tournées de Beyoncé, Pink, et bien d’autres artistes. Lassé d’une vie trépidante, il souhaite changer de cap et mettre ses talents au service de projets plus sédentaires, auxquels il espère apporter un regard de scénographe. En raison de restrictions budgétaires, le projet ne verra pas le jour. Entre-temps, Shandor, sur une commande de June21, réalise des projections en mapping sur des T-shirts pour relater l’histoire de Lacoste qui souffle ses quatre-vingts bougies.