Le KL Core IP est une source LED configurable, de qualité broadcast, qui peut être utilisée en tant qu’ellipsoïde, Fresnel ou monolampe, particulièrement adapté aux applications extérieures grâce à sa conception IP65. Offrant un éclairage de qualité studio, la KL Core IP excelle sur les plateaux de tournage extérieurs, les studios de télévision, les théâtres et les productions en direct. Sa conception polyvalente répond aux exigences rigoureuses de la production avec caméras, en fournissant une lumière précise, à haut rendement, qui s’adapte à une large gamme de configurations d’éclairage. Son rendu des couleurs, sa fiabilité et sa flexibilité en font une solution idéale pour les environnements intérieurs et extérieurs.