Le GT 8 est un haut-parleur polyvalent point source doté de deux woofers en néodyme de 8’’ dans une configuration symétrique et d’un haut-parleur de compression central en néodyme à dôme en titane de 3’’. Équipé d’un guide d’ondes TRW rotatif à directivité constante et logé dans une enceinte en contreplaqué de qualité marine revêtue de polyuréthane, le GT 8 est conçu pour assurer une sonorisation fiable et performante. Son design ergonomique, la rotation magnétique du guide d’ondes sans outil ainsi que la compatibilité évolutive avec les amplificateurs XPS 16K en font un produit phare de sa catégorie.