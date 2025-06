ETC devient mécène de l’Union des Scénographes (UDS), qui regroupe depuis 2025 les métiers lumière, décors et costumes. Ce soutien intervient alors que la transition vers l’éclairage LEDs modifie les pratiques du secteur. Depuis 2024, ETC collabore avec l’UDS, notamment via un projet mené par Éric Wurtz sur le rendu du LED. L’entreprise met à disposition ses ressources, dont du matériel et un réseau professionnel, pour accompagner les initiatives de l’UDS-Lumières. Ce mécénat prolonge les actions déjà engagées par ETC, comme des masterclass ou des contenus en ligne.