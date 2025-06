Conçue pour répondre aux besoins des professionnels, la gamme comprend la Hog, avec son écran de 24’’ et ses faders rétroéclairés, qui assurent un contrôle rapide et intuitif en live. La Stage Hog offre la même puissance sans moniteur intégré, pour une personnalisation totale. La Flex Hog, plus compacte, est idéale pour les petites productions. La Gig Hog, légère et fonctionnelle, s’intègre facilement dans tous types de configurations. Le Tour Wing ajoute des faders et des contrôles supplémentaires. Toutes ces consoles sont accompagnées du logiciel Hog 5.0, garantissant une transition fluide depuis les modèles précédents. Livraison prévue cet été.