Eurovision 2018

L’ESC, pour Eurovision Song Contest, se déroule cette année dans l’Altice Arena, salle aux allures de soucoupe volante, construite en 1998 pour l’expo universelle. Située au nord de Lisbonne, elle peut accueillir jusqu’à vingt-mille spectateurs, onze-mille-cinq-cents étant prévus pour l’ESC du fait des aménagements pour la scénographie. Dite polyvalente, l’Arena n’en est pas moins, à en croire les techniciens familiers de la salle, un cauchemar acoustique. Sa forme de dôme n’y est pas pour rien.

Pour l’ESC, il a été choisi une multidiffusion via dix-huit clusters en L-Acoustics K2. Aucune boîte n’est posée au sol, les subs sont également tous accrochés. L’ensemble du matériel de diffusion a été fourni à Auditiv, le prestataire responsable de l’audio, par la société italienne Agora, tout comme la vingtaine de consoles DiGiCo réparties sur les différents postes. Sennheiser est le second partenaire technique de Auditiv. Le fabricant d’outre-Rhin apporte son soutien sur l’ensemble des micros, des retours intra auriculaires et des liaisons HF. La plupart des membres de l’équipe allemande présente ont une copieuse expérience des événements majeurs tels que les JO, grands championnats sportifs et événements corporate d’ampleur mondiale. Pour Volker Schmitt, responsable du projet, c’est la dixième édition de l’ESC où il intervient. Sa société assure le support de deux-cent-trente-deux micros et deux-cent-cinquante IEM, plus l’ensemble des émetteurs et récepteurs nécessaires.