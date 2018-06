FOCUSRITE PLUGIN-COLLECTIVE D’ÉTÉ

Jusqu’au 5 juillet, Focusrite propose de bénéfi cier gratuitement du plug-in Sigmund de l’éditeur D16 Group et de 50 % de réduction sur tous les autres produits du shop. Cette offre s’adresse aux nouveaux acquéreurs d’interfaces audio Focusrite, mais pas que… Sigmund est un effet de type délai multi-tap avec quatre lignes de retard identiques et indépendantes, qui peuvent être connectées ensemble de différentes façons. Avec Sigmund, chacune des lignes à retard dispose d’un filtre multimode, d’un module d’overdrive et d’un modulateur d’amplitude complémentaires, indépendants de la boucle de retour. Sigmund dispose de deux modulateurs polyvalents qui peuvent être utilisés pour automoduler certains paramètres internes des lignes de retard. Un modulateur peut fonctionner dans les modes LFO, Enveloppe et Peak Follower. Si vous avez déjà enregistré une interface, le plug-in vous attend également dans votre espace personnalisé Focusrite. https://global.focusrite.com/plugin-collective ■