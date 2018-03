FPLM ÉVÉNEMENTS TISSE SA TOILE AVEC LE SPIIDER

FPLM Evénements est un prestataire de l’île de le Réunion créé en août 2016 par Kévin Chevalier. Passionné par l’éclairage, il décide que sa société se spécialisera dans ce domaine. Désirant apporter du matériel de pointe et novateur au marché de La Réunion, FPLM Evénements a choisi de faire l’acquisition de seize Spiider de Robe Lighting en septembre 2017, du matériel référencé et de qualité. Au mois de décembre dernier, les Spiider de FPLM Evénements ont donné pleine satisfaction par leur puissance et leur précision de couleur lors du Festival mauricien au Petit Stade de l’Est à Saint-Denis, mais également lors des Nuits du Piton à Saint-Joseph.

Pour toute information complémentaire, contactez FPLM Evénements au 0692 929 757 ou par mail à l’adresse suivante : kevin.chevalier19@orange.fr