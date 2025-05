Avec une pléiade de DJ dont Aykan, Cassie Raptor, Cera Khin, Øtta, Slam et Somewhen, « Kick-Start My Heart » a accueilli 6 000 invités au Parc des Expositions d’Angers. Combeuil Audio a été choisi pour s’occuper de la conception sonore. L’installation comprenait deux stacks principaux de six enceintes Evo 7TH, six Evo 7T, six Evo 7TL et vingt F124, plus deux Evo 6SH, deux Res 2 et six F121. Quatre Evo 6SH et quatre F215 Mk2 ont été utilisées dans la cabine, avec un Evo 2 de chaque côté pour les délais. Guillaume Combeuil explique : « L’évolutivité du système Evo 7 est vraiment pratique et, en tant que société de location, c’est essentiel car cela me permet de proposer des solutions différentes de mes concurrents. »