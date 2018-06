Funktion One continue dans les grosses puissances de diffusion sonore en présentant le Sub F124. Avec ses deux haut-parleurs 24’’ néodyme de 750 W chacun, il permet de descendre jusqu’à 30 Hz en combinant une réponse rapide et une large extension des fréquences graves. Malgré ses 103 kg, il bénéficie toutefois d’un centre de gravité bas pour aider au transport, ainsi que de poignées intégrées et de roulettes optionnelles. Le compagnon idéal pour les systèmes Funktion One Evolution. . ■