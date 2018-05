GrandMA 2 -10ème partie

1 – QUELLE ORGANISATION POUR S’Y RETROUVER ?

Pour commencer, évoquons un terme à la mode, le busking. Il désigne la manière de restituer en live sans avoir pour autant encodé des éléments spécifiques à ce groupe. En gros, pas de show prédéfini pour chaque morceau mais une restitution live : « Comme tu le sens ! ». Pour cela il faut s’organiser, et en priorité vous avez besoin de l’intensité des projecteurs sur des faders. Créez donc au moins un fader d’intensité par groupe de machine. N’oubliez pas la face (en 1 par exemple). Comme nous avons des machines au sol et en contre sur une perche, si vous avez assez de place, je vous conseille de mettre des faders d’intensité pour le contre, le sol et la face comme sur l’image.

Vous noterez que j’ai supprimé les éléments que nous avions créés lors des précédents tutoriels, à l’exception des deux effets qui nous serviront. Pour repartir sur une base propre, vous pouvez également changer de page. Avec une console, c’est simple, il suffit d’utiliser les boutons à côté de vos faders nommés Fd Pg + et -. Sinon, vous pouvez aussi créer une vue avec l’accès direct aux différentes pages, il vous faut alors créer un petit espace sur votre vue utilisée (ou repartir d’une vide c’est comme vous le souhaitez) et ajouter une nouvelle fenêtre qui se trouve dans l’onglet Pool et qui se nomme Page Exec. Vous n’aurez alors plus qu’à cliquer sur une case vide et vous verrez vos faders de votre Screen 2 en bas à gauche se vider. Vous pouvez bien évidemment renommer vos pages.