Maintenant que nous avons fait un bon tour d’horizon des fonctionnalités essentielles à la création d’un show, il nous reste à voir comment utiliser et paramétrer les éléments de restitution de la Grand MA2 et quelles sont les options disponibles. Rassurez-vous, nous ne ferons pas le tour de toutes les options, il y en a beaucoup trop pour que nous ayons le temps de les passer en revue ici. Le but est avant tout de voir celles le plus souvent utilisées et les plus pratiques. La formation continue reste le meilleur moyen de connaître un outil en profondeur et offre la possibilité d’échanger avec des pro ayant une expérience, et qui peuvent ainsi vous apporter leurs astuces et conseils.