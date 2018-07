HARMAN ET LES HARLEY

Si Harley-Davidson® symbolise les rêves de liberté personnelle, c’est à travers ses concessionnaires, véritables ambassadeurs de la marque et gardiens de cette culture unique, que se forge la passion pour ce fabricant de grosses cylindrées emblématiques et intemporelles. En entrant dans la concession Harley-Davidson de Toulouse, l’univers ne s’arrête pas à la simple présentation des modèles. La magie du lieu repose aussi sur le système de sonorisation multizone composé de douze enceintes suspendues C65P/T plus quatre subwoofers C60PS/T et un Control 50 Pack de JBL, permettant de sonoriser les trois zones de l’espace de vente avec un ampli Crown DCI 4300 et un processeur ZonePro 641M de DBX. Les volumes se gèrent indépendamment via trois platines murales ZC1EU. Une installation de l’électricien Yesss. ■