Travailleurs indépendants, chefs d’entreprise : si vous rencontrez des difficultés majeures d’ordre financier, familial, social ou médical, depuis 2022 l’Urssaf peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d’une offre de services, adaptée et individualisée nommée « Help ! ».

Cette aide gratuite prend la forme d’une prise en charge coordonnée, accélérée et adaptée pour les travailleurs indépendants et les chefs d’entreprise (commerçants, artisans, micro-entrepreneurs, professions libérales) qui rencontrent des difficultés de paiement liées à des problèmes financiers, familiaux ou médicaux. Les travailleurs indépendants sont accompagnés pour le paiement des cotisations sociales, l’étude de leurs droits aux prestations sociales, l’accès aux soins et à la santé ou encore l’étude de leurs droits à la retraite et les démarches afférentes.

Comment cela fonctionne-t-il ? Ce dispositif résulte d’une mobilisation commune de la Sécurité sociale, de l’Urssaf, de la Caisse d’allocations familiales (Caf), de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), ces organismes combinant leurs domaines d’action respectifs pour accompagner au mieux les travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, il suffit de répondre au questionnaire « Help ! » disponible sur la page Urssaf de votre région.