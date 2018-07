Highlite Event Technology Pop-up-Show

La société néerlandaise Highlite organise plus de soixante-dix événements chaque année, suivant diverses formes dont celle du roadshow. Le territoire européen est ainsi quadrillé, avec cette année un stop à Vitrolles, ville du sud de la France connue pour héberger l’aéroport de Marseille Provence. La récente et magnifique salle Guy Obino a accueilli les équipes de Highlite et leurs invités, des clients et prospects du monde du spectacle de l’installation, pour une journée autour des produits de la marque… et d’un généreux buffet.