Hippodrome ParisLongchamp

Après plus de deux ans de travaux, l’hippodrome de Longchamp, rebaptisé ParisLongchamp, a rouvert ses portes aux turfistes, mais pas que. Terre d’accueil des Solidays, il offre un lieu de vie et de promenade aux Parisiens, avec vue imprenable sur les pistes, le bois de Boulogne et le quartier de La Défense. Et on ne pouvait pas imaginer un meilleur choix que le DJ français The Avener pour son inauguration, le 29 avril dernier, avec le système de diffusion ShowMatch signé Bose.