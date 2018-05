HK Audio Elements Big Base

PRÉSENTATION

La série Eléments propose un grand nombre d’agencements et de combinaisons sub/tête. Un kit de fixation permet une installation au mur des satellites. Ils peuvent aussi prendre place sur un petit trépied et ce, sans utilisation du sub. Une amplification spécifique est proposée pour ce type d’exploitation. Le sub est disponible en version un ou deux HP, les têtes se déclinent en modèle quatre (E435) ou huit (E835) haut-parleurs. Une gamme optionnelle assez complète de housses figure au catalogue. Notre sub deux HP en multiplis de bouleau noir granité reçoit quatre poignées et un emplacement pour quatre roulettes. Pas de mixette, le module ampli est classique avec un simple combo XLR pour l’entrée. Les colonnes (nous en avons deux en version huit HP) sont en aluminium. Cela compense la masse élevée du sub qui est difficilement manipulable par un seul individu. Les colonnes E835 s’emboîtent sur le sub positionné à l’horizontale ou à la verticale. Entre chaque élément, une clavette en plastique, destinée fatalement à être perdue, verrouille la position. Heureusement, ces clavettes ne sont pas indispensables au fonctionnement du système, elles ont surtout pour rôle d’assurer un parfait alignement de l’ensemble.