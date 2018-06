Le fabricant l’avait annoncé lors de l’ISE : ce PL&S a marqué le plus important lancement de nouveaux produits de l’histoire de HK Audio ! On ne pouvait pas rater l’enceinte de line array Cosmo compacte (60 x 27 x 45 cm), disponible pour l’instant en version C8 (double 8’’, directivité horizontale 80°), dotée d’un système de rigging élaboré. Les versions C10 (double boomer 10’’, directivité 60°) et C6 (double boomer 6,5’’, directivité 100°) apparaîtront l’an prochain. La puissance admissible nominale est de 500 W, pour une efficacité de 99 dB SPL/1 W/1 m. Les enceintes line source Contour X sont disponibles en versions 8, 12 et 15’’. Elles possèdent un puits pour pied à deux angles, -3 et -7°, et les angles du coffret sont de 35 et 55°. La CX15 propose une efficacité de 99 dB SPL/1 W/1 m, pour une puissance admissible nominale de 700 W ; la directivité est de 75°x55°. Mêmes valeurs pour la CX12, avec puissance de 500 W ; la CX8 accepte 300 W, pour une efficacité de 95 dB et un angle de 80°x60°. ■