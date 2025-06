Cette plateforme permet de créer des installations multimédia dynamiques avec un traitement audio/vidéo avancé. L’application offre un mixage DSP virtuel de haute performance pour les consoles Diamond, Crystal et Crystal Clear, supportant Ravenna/AES67, Dante, ST2110, SRT et NDI, optimisant l’utilisation du processeur avec l’abonnement Flex et la licence perpétuelle.