Le fabricant français Hortus Audio affiche ses subs amplifiés et processés CBA15, 18 et 21, élargissant ainsi la gamme existante comprenant déjà des 10’’ et 12’’ et principalement dédiés au renfort de graves des systèmes Micromax. Outre un port USB et un écran LCD, ils annoncent une directivité de 180° grâce aux trente présets de DSP intégrés. Une offre résolument complète. Et comme le futur n’attend pas, on a pu observer sur le stand Hortus des produits en cours de développement et qui seront prochainement dévoilés dans leur version finale. Ainsi, nous pourrons découvrir bientôt une enceinte compacte de type line array avec amplification et DSP intégrés, mais pour plusieurs enceintes, soit quatre canaux d’amplification embarqués. De plus, le contrôle des DSP sera assuré via une liaison wi-fi dont le récepteur sera également incorporé, avec une petite antenne comme témoin. Affaire à suivre… . ■