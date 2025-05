Cube est un DJ booth compact, robuste et modulable, conçu pour répondre aux besoins des DJs, producteurs, gamers et scénographes. Son design minimaliste s’adapte à différentes configurations, que ce soit en club, en studio ou lors d’événements live. Facile à monter, transportable et stable, c’est une solution pratique et esthétique pour les professionnels. À découvrir chez MiD.