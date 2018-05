Marque d’enceintes du fabricant de HP Beyma (voir ci-avant), IDEA présentait les systèmes caisson/colonne amplifiés LUA 4c, 8c et 12c, destinés aux applications portables et mobiles. Le caisson est identique (boomer 30 cm à bobine mobile 4’’, ampli 1400 W eff .), la taille de la colonne posée sur pied varie : quatre, huit ou douze transducteurs de 3’’. La 4C est donnée pour 130 dB SPL maxi. Egalement chez IDEA, les enceintes polyvalentes actives EXO, disponibles en version double 8’’ (SM-16A) et double 10’’ (SM-20A), plus tweeter à compression de 3’’ chargé par un pavillon hyperbolique à 60°. L’amplification Powersoft intégrée développe 1 200/ 3 000 W, ce qui autorise un niveau SPL crête maxi de 136/140 dB. Quatre présets DSP sont disponibles pour optimiser les paramètres de fonctionnement (retour, champ proche, pleine bande, HPF 100 Hz). ■