IPRESTA 4 EN LIVE

iPresta est une application destinée aux intermittents du spectacle, aux micro entrepreneurs (anciennement auto entrepreneurs) et aux managers artistiques et techniques. Elle facilite la gestion de leurs activités professionnelles. Totalement compatible avec iPresta 4, cette version Live est destinée aux smartbidules iOS et Android. Elle dispose d’une toute nouvelle interface, mais également d’une réactivité supérieure et de nouvelles fonctionnalités. ■