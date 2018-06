JB LIGHTING

Présenté ici pour la première fois, voici le P18 (photo) tout droit sorti de la gamme Varyscan. Avec sa LED blanche 1 000 W, cette découpe a attiré beaucoup de monde sur le salon lors des shows, le mettant en avant à côté de ses collègues wash Sparx 18 et 30. Par défaut, ce projecteur propose une LED 7 000 K avec un IRC supérieur à 70, mais en option, vous pouvez avoir une température de couleur de 6 000 K avec un IRC supérieur à 90. Avec sa trichromie CMY, son CTO linéaire et son filtre CRI, vous pourrez jouer sur ses effets via ses deux roues de gobos, ses deux prismes rotatifs et indexables, ses deux frosts et son zoom 7-56°, le tout pour un total de 32 kg. N’oublions pas ses quatre couteaux rotatifs à 90° permettant une fermeture totale. Cette lyre est pilotable en DMX 512, RDM, Art-Net, sACN, wireless DMX, Bluetooth et wi-fi. A découvrir également : le Sparx 30 et le Sparx 18. Ces deux projecteurs washbeam dotés de 1 800 W de LEDs et d’un CRI>80 ne passent pas inaperçus ! Ils ont été principalement conçus pour une utilisation sur des scènes de théâtre ou pour des plateaux de télévision. ■