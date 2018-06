L’organisme de formation a initialement été pensé dans le cadre de Lundi Production, une société créée par Nathalie Soler, associée dans Jeudi Formation. Il n’a pas été possible d’intégrer l’activité de formation dans la société de production pour motifs administratifs, d’où la démarche de créer un autre société baptisée du jeu de mot Jeudi Formation. L’enseigne commerciale a pour objet d’affirmer que la formation est tout aussi nécessaire et importante dans ce département d’outre-mer qu’ailleurs. Jeudi Formation est animé par trois associés : Teddy Jamoy, administrateur de structures dans le domaine du spectacle vivant ; Nathalie Soler, production et communication, et Ian Henderson, fondateur du prestataire technique local Stage OI. Selon Teddy : « Exception faite de la partie artistique, notre expertise couvre l’ensemble de l’activité du spectacle. Cela nous permet d’avancer sur ces différents secteurs avec toujours une approche de haut niveau dans la réflexion. »

Comparé aux organismes de formation professionnelle continue de la Métropole, Jeudi Formation présente une très importante offre de formations, mais avec une fréquence moindre des sessions en raison de la nature même des besoins insulaires. Les formations « pointues » comme celle consacrée à Wysiwyg (What You See Is What You Get) ne sont, sauf exception, pas renouvelées chaque année. Jeudi Formation se veut réactif et l’organisme est en capacité d’organiser une formation spécifi que en six mois. Teddy poursuit : « Nous avons du mal a estimer le seul nombre d’intermittents du spectacle résidents, à défaut de statistiques officielles, mais nous avons recensé environ sept-cents professionnels musiciens et techniciens confondus. Jeudi Formation reçoit les intermittents et permanents du spectacle, mais aussi les demandeurs d’emploi et agents de collectivités territoriales. En créant ce centre de formation à La Réunion, nous avons défendu l’idée de s’appuyer autant que faire se peut sur les ressources pédagogiques et professionnelles disponibles sur l’île. Nous avons conclu des partenariats avec les salles qui nous accueillent pour les formations et travaillons en synergie avec la société de Ian Henderson, Stage OI. »