KINESIK – KSPOT 150 W LED MOVING HEAD

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Le KSpot est vraiment un bel appareil, sa finition est irréprochable avec des plastiques d’excellente qualité et un aspect aussi professionnel qu’agréable. La lentille est très largement dimensionnée pour un projecteur de cette taille, d’autant plus que la tête est fine. La partie arrière est équipée d’un ventilateur conséquent et de grilles d’entrée et d’évacuation d’air élégantes. La base est assez massive mais reste seyante, bien proportionnée par rapport aux bras. La fixation est assurée par deux omega quart de tour pour crochets. Rien n’est mis en évidence pour l’élingue de sécurité, pas plus sur la machine que dans le document fourni avec, vous devrez gérer avec les trous dans les rails de support d’omega et éviter de vous accrocher sur les poignées ! La lyre Kinesik ne pèse que 10,6 kg et se manipule à la perfection mais attention quand même à bien la sécuriser. Le mode d’emploi est vraiment succinct et en anglais. Comble de l’ironie, il précise qu’il faut éteindre la lampe avant d’éteindre le projecteur ! Côté connecteurs, c’est propre avec des Powercon in et out et du DMX trois points et non cinq, ce qui ne donne pas une image professionnelle du produit. Le XLR cinq points femelle est destiné à un récepteur DMX HF maison. L’afficheur couleur est séduisant et fonctionnel, j’aime beaucoup et il me rappelle celui d’une autre marque, à vous de chercher !