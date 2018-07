KIT OUÏE FESTIVAL AGISON

En festival, les spectateurs et les équipes sont exposés au son de manière prolongée, un moment propice pour rappeler les bons réflexes pour protéger son audition et gérer sa dose de son. Ce kit destiné aux organisateurs de festivals et associations de prévention comprend des supports et messages de sensibilisation, des idées pour animer les stands avec des jeux vidéos… L’occasion aussi d’anticiper la mise en application du décret qui rend l’information des publics sur les risques auditifs obligatoire à partir du 1er octobre 2018. Le kit est téléchargeable sur le lien : https://agi-son.org/news/ouie-kit-festival-51