Le Klotz LSC3215YS est un câble haut-parleur 32 voies de la plus haute qualité et durabilité, conçu pour les environnements exigeants. Composé de 32 conducteurs numérotés en fil de cuivre nu (classe 6, VDE 0295) de 1,5 mm², et d’une enveloppe extérieure en PVC extrêmement résistante avec tressage en polymère, il sert de base idéale pour notre série de multipaires haut-parleurs LP321XY. Il a été conçu pour une utilisation dans des systèmes multi-amplificateurs et est 100 % compatible avec les câbles SC32 de L-Acoustics.