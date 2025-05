Le boîtier PowerLink est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles. Équipé d’une entrée et de cinq sorties powerCON True1, le boîtier LV-NM5F supporte 16 A à 250 V. Ce connecteur se caractérise par son système de verrouillage pratique et éprouvé et peut être branché et débranché même sous charge. Le boîtier en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur résiste aux contraintes. Outre le taraudage M10 situé sous le boîtier, le PowerLink est également équipé de huit trous pour fixer l’appareil à l’aide d’un câble de sécurité. Ce distributeur est conforme à la norme IEC 62368-1 et offre une qualité testée conformément à la norme VDE 0701-0702.