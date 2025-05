Après le lancement de Milan Manager en 2014, les deux fabricants créent une plateforme ressource unifiée pour les professionnels et les fabricants audio. Ce lancement coïncide avec l’arrivée de Milan Manager 2.0, qui ajoute de nouvelles fonctionnalités dont un mode offline s’appuyant sur une librairie des produits certifiés. Milan Manager reste gratuit et continue de proposer une solution réseau avec la découverte automatique des éléments, une configuration facile et un monitoring en temps réel du déploiement quelle que soit l’ampleur de la configuration réalisée.

Le site est accessible sur https://milanmanager.com