L-ACOUSTICS SONORISE LE PAPE EN COLOMBIE

L’événement se déroule sur l’aéroport Olaya Herrera de Medellin. Sur l’espace d’un kilomètre de large sur deux-cents mètres de profondeur, plus de trois-cents enceintes acoustiques ont été déployées, après une simulation réalisée via Soundvision en divisant l’espace en vingt-quatre zones. Au final, chacune des vingt-quatre tours comprendra douze K2 plus un K1-SB, et on ajoutera cinq arrays de dix Kara. Dans des conditions météo dantesques, le classement IP55 des K2 a fait des miracles. Plus de 1,7 million de personnes sont venues écouter le souverain pontife. ■