Chez L-Acoustics, on annonce des mises à jour sur le processeur P1 AVB, plateforme alliant traitement audio, bridging/distribution de signal et mesures/calage système. Disponible en juin, il gère vingt canaux d’entrée et seize de sortie en 1 U de rack, accepte des signaux AVB, analogiques et AES/EBU, et intègre quatre préamplis pour micros de mesure. La version 3.0 du logiciel LA Network Manager dote le P1 de puissantes fonctions d’analyse, utiles en calage système. Par ailleurs, le logiciel de prédiction acoustique Soundvision intègre de nouvelles fonctions, telles que Autosplay (calcul automatique des angles entre enceintes pour une couverture du public donnée) et Autofilter (traitements de signaux pour assurer une couverture encore plus homogène). ■