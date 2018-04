La livraison de produits achetés en ligne

LE PRÉAMBULE

Et si le matériel livré n’est pas le bon, et si la livraison tarde, vous devrez annuler votre concert prévu dans quelques jours, et s’il est volé, perdu ?????? Délais non respectés, marchandise endommagée ou envoi erroné, quels sont vos recours en cas de problème ? Pas de panique, des règles simples existent pour se prémunir ou exiger réparation en cas de défaillance du vendeur ou du livreur.

QUEL DISPOSITIF LÉGAL ?



Si nous nous plaçons dans le cadre d’un contrat d’achat conclu entre un particulier (vous) et un professionnel (votre e-vendeur), ce sont les dispositions du Code de la consommation, très protectrices, qui vont s’appliquer. La livraison est définie au Code de la consommation comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.