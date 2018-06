LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR TOUS

Présentée lors de la 59e édition du Marché du Film, qui se déroulait en parallèle du Festival de Cannes du 8 au 17 mai, HestiaVR est une borne Plug & Play de distribution de réalité virtuelle conçue pour l’exploitation en réseau, personnalisable et modulable, supprimant toutes les contraintes de connecteurs, d’installation et de maintenance. Présenté en avant-première au CES Las Vegas en janvier 2018, le prototype de cette borne vient de passer en phase d’industrialisation depuis le mois de mars. Elle équipe déjà les espaces de réalité virtuelle grand public Eydolon, puis sera déployée à la vente ou à la location à travers différents réseaux. En complément de la borne Hestia, la VR-Connection, GIE (Groupement d’Intérêt Économique) créé en fin 2016, proposera aux exploitants un catalogue exclusif d’expériences immersives développées par les entreprises du groupement, parmi lesquelles « Dans la peau de Thomas Pesquet », la première expérience de réalité virtuelle réalisée à partir d’images tournées dans l’espace. Une prouesse rendue possible grâce à l’astronaute français Thomas Pesquet, qui a passé en 2017 plus de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Ce projet pionnier sera disponible dans sa version intégrale en juin 2018. ■