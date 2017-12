LAMPE PROFESSIONNELLE À LEDS MULTICOLORES POUR RACK 19’’ AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Disponible au format 19’’ (1 U), la SMART C est une lampe pour rack à LEDs multicolores de qualité professionnelle qui bénéficie d’une technologie brevetée de détecteurs Smart Motion. Elle est équipée de dix-huit LEDs RGBW assurant un éclairage plongeant homogène des modules de rack sur toute la largeur du rack. Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés, ses utilisateurs disposent d’un éclairage de rack intelligent à faible consommation d’énergie pouvant être adapté en toute flexibilité aux besoins de chacun.

Cette lampe pour rack à LEDs multicolores 19’’ offre un pilotage par minuteur de la durée de l’éclairage, ainsi qu’une valeur de gradation réglable pour l’état de veille. Les couleurs de ses LEDs RGBW peuvent être adaptées en toute flexibilité aux envies de chacun ou aux conditions ambiantes. Le choix s’étend du rouge au vert, en passant par le bleu, le blanc froid et le blanc chaud. La fonction de mémorisation également intégrée permet d’enregistrer les préférences de réglage, offrant ainsi la possibilité d’y recourir instantanément en cas de besoin.

« Qu’il s’agisse d’amplificateurs, de boîtiers de scène, de sources externes, de processeurs DSP ou d’effets, les productions modernes nécessitent toutes un grand nombre de racks. Outre une consommation d’énergie accrue, un éclairage permanent des racks peut aussi générer des sources lumineuses indésirables et perturber inutilement le bon déroulement d’une production, notamment dans des environnements critiques tels que les théâtres, les studios de télévision ou au sein des entreprises », déclare Robin Henlich, responsable des produits du secteur audio pro, pieds et accessoires d’Adam Hall Group. « Grâce à la technologie Smart Motion, aux couleurs réglables et à la flexibilité de comportement du variateur, la lampe pour rack à LEDs multicolores SMART C fait face à ce problème quotidien et propose une solution bien pensée. » La lampe pour rack à LEDs multicolores 19’’ SMART C présente un boîtier métallique noir et est fournie avec un bloc secteur (CC 12 V) avec décharge de traction. ■