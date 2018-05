L’ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON À L’ORIGINE DE LA RÉSOLUTION 39C/49 DE L’UNESCO

Depuis sa création en 1998, l’association La Semaine du son a la volonté de sensibiliser les élus et plus largement le public aux enjeux sociétaux du sonore. Avec les thèmes transversaux que sont l’environnement sonore, la santé auditive, les techniques d’enregistrement et de diffusion, la relation son et image, l’expression musicale, La Semaine du son touche un large public. A l’occasion de la Journée mondiale de l’audition le 3 mars et en association avec l’OMS, l’association a été fière d’annoncer l’adoption par l’Unesco d’une résolution historique, « L’importance du son dans le monde actuel : promouvoir les bonnes pratiques », établie sur la base des cinq thématiques de la charte de La Semaine du son.