L’AUDIOVISUEL NUMÉRIQUE DÈS LA PRIMAIRE À BOULOGNE-SUR-SEINE

Les petits Boulonnais ont bien de la chance, l’école primaire pilote du numérique qui les accueille depuis mars dans un établissement flambant neuf situé dans le quartier du Trapèze réunit les conditions technologiques d’un studio de pointe. Réalisée par Cyril Brun (ISV Nîmes), la “salle de performances” de l’école a d’abord bénéficié d’un traitement acoustique pour être ensuite équipée d’une sonorisation composée de deux cluster Nexo GeoS12 de part et d’autre d’un écran de huit mètres de base (projection Roadster Christie 30 000 lumens). L’ensemble est sur réseau Dante, des boîtiers de raccordement RJ45 et d’alimentation sont intégrés dans des platines murales et sur les poutres triangulées en plafond et toutes les fonctions sont accessibles par un automate Crestron, avec des accès simples côté salle, tandis que les outils de production, console d’accueil Yamaha TF1, matrice MRX7, micros HF Shure, sont regroupés en régie. L’école comprend en eff et un vrai studio de production TV avec captation vidéo Panasonic, streaming des flux vers le réseau et affichage dynamique pour l’ensemble du bâtiment et même à l’extérieur ! C’est la société Acte1 qui a assuré la maîtrise d’œuvre pour la totalité des équipements audiovisuels, en cotraitance avec l’agence Muoto, architecte. L’objectif est de permettre une utilisation simple et quotidienne de la salle en formats spectacle, ateliers ou cours et d’accueillir des groupes de musique. ■