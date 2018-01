LAWO ON-LINE ACADEMY

Envie de se familiariser avec les consoles Lawo série mc² et pas assez de temps pour suivre un stage ? Le fabricant allemand a trouvé la solution avec ses cours online et propose dans son premier module un tutoriel de console audio mc² gratuit. « Dans ce didacticiel vidéo, les nouveaux utilisateurs peuvent apprendre à utiliser une console Lawo mc²56. Et comme les workflows de toutes les consoles Lawo mc² sont très similaires, ce cours aidera également les opérateurs à travailler avec n’importe quelle console mc²36, mc²66 ou mc²96 », explique Christian Struck, chef de produit audio chez Lawo. Le cours est structuré en six chapitres, la formation complète prend environ trois-quatre heures. Les participants peuvent interrompre leurs leçons à tout moment et continuer à un stade ultérieur. Pour améliorer l’expérience d’apprentissage, chaque chapitre est suivi d’un court test. À la fi n du didacticiel de la console audio mc², les participants peuvent passer un examen et obtenir un certificat. Les professionnels de l’audio intéressés peuvent accéder à la Lawo Online Academy via http://bit.ly/LOAmc256 ou via la page d’accueil de Lawo. ■