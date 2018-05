LD Systems CURV 500 TS

PRÉSENTATION

Le sub en contreplaqué de ce système CURV 500 TS est assez volumineux. Ce volume conjugué à une masse importante justifie deux personnes pour la manutention. Un plateau à roulettes bien utile est proposé en option. Toujours en option, deux housses sont disponibles, la première pour protéger le caisson de grave, la seconde pour ranger les satellites. A propos des satellites moulés en aluminium, il existe deux modèles. Un simple, référencé CURV 500, et un double CURV 500 D. Un ensemble complet d’accessoires et d’électroniques est proposé pour une utilisation en solo de ces satellites. Le 500 TS utilisé pour notre écoute est un kit composé par côté d’un sub, de deux CURV 500 et de deux CURV 500 D. Géométriquement et dimensionnellement, la CURV 500 n’est pas une demie CURV 500 D. La courbure de l’ensemble ne sera donc pas la même en fonction du positionnement des différents éléments dans la banane. Le manuel d’utilisation fourni par LD ne montre pas les différents montages possibles. La banane est positionnée sur un mât par l’intermédiaire d’une pièce de complément qui off re deux positions angulaires et une embase speakon. La position la plus verticale étant réservée pour une utilisation de deux boîtes simples ou une boîte double.