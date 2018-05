LD SYSTEMS

L’enceinte amplifiée MIX 10 A G3 est un modèle deux voies actif, équipé sur son côté gauche d’un mixeur sept canaux (dont trois entrées micro avec égaliseur) avec eff ets et EQ trois bandes global intégrés. Elle intègre deux amplificateurs en classe D de 400 W crête chacun, alimentant un boomer de 25 cm et un tweeter de 1’’, chargé par un pavillon de directivité 90° x 60°. Le niveau maximal de pression sonore est de 124 dB SPL.

Modèle portable, le Roadbuddy 6 est le petit frère du Roadbuddy 10. Il s’alimente sur batterie, et intègre d’origine un récepteur pour micro HF et un récepteur Bluetooth avec lecteur de carte SD et clé USB. Son boomer de 170 mm descend jusqu’à 110 Hz, pour un niveau maximal de 110 dB SPL. Le tout pour moins de 6 kg ! ■