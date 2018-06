Le binaural pour tous ?

MISE EN ŒUVRE

Elle se déroule en quelques étapes. Commencez par choisir parmi les adaptateurs fournis la paire qui vous permet d’ajuster précisément le kit à votre morphologie d’oreille. Branchez la fiche lightning sur votre iPhone équipé à minima d’iOS 10.3. Ouvrez votre application d’enregistrement audio ou vidéo, et c’est parti. Pour ce test, nous avons choisi l’appli Apogee MetaRecorder, solution d’enregistrement haute définition, en téléchargement gratuit sur l’app store et recommandée par Sennheiser.

UN MICRO A CHAQUE OREILLE

Deux micros omnidirectionnels sont implantés sur les faces externes des écouteurs. On retrouve une vraie bonnette, avec grille et mousse (photo). Elle assure une bonne protection contre les mouvements d’air comme le vent. Mais pour un non initié, en dépit de ces grilles, l’oreillette ne laissera pas deviner qu’elle est plus qu’un écouteur. Vous pouvez sans angoisse vous glisser dans la foule d’une manif de la SNCF ou un concert de punks à chiens pour enregistrer une ambiance en binaural natif tout en donnant l’impression de simplement écouter de la musique.