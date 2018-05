Voici plus de vingt ans que le cirque Phénix propose chaque saison un nouveau spectacle inspiré des cultures du monde. Cette année, avec « CirkAfrica 3 », quarante acrobates, danseurs, musiciens et chanteurs expriment leurs arts durant deux heures de spectacle dans le plus grand chapiteau du monde sans mât intérieur. Derrière les prouesses de ces circassiens, une logistique technique digne des spectacles les plus exigeants, que nous sommes allés découvrir sur la pelouse de Reuilly, aux portes de Paris.