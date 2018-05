LE COLISÉE EN ADAMSON

Le Colisée, c’est une salle mythique de la scène française située à Roubaix. On peut y voir des spectacles de cirque, de théâtre et de danse ; des concerts de musique classique, des orchestres symphoniques ou des musiques actuelles, mais également des one-man shows et de l’humour. Pour son nouveau système de sonorisation, l’équipe du Colisée, après des tests d’écoute comparative menés rigoureusement in situ et mis en concurrence, a choisi Adamson. La salle ne compte pas moins de mille-sept-cents places dont près de six-cents sous un immense balcon. Aussi, amener le spectre complet jusqu’au dernier siège n’a pas été une mince affaire et la solution des subs cardio en délai sous balcon y est pour beaucoup. La mise en œuvre a été confiée à VS Scene, Eric Woittequand et Bruno Brizulier. En plus des racks et enceintes mobiles, VS Scene a géré l’accroche des délais, des subs suspendus au grill en end-fire, en passant par le tirage des câbles et la pose des moteurs permettant une multitude de configuration.

Le système (toutes références Adamson) :

• L (C) R Sub : 12 x S10 + 8 x sub infra S119

• Pour le balcon : 2 x 4 S10 + 4 sub infra S119 en end-fire (cardioïde)

• Lip fill en point 8 • Baignoires en point 12 et point 8

• Sous balcons : 3 lignes de 4 points Concentric 5 + un L/R en point 12 + point 115 sub en end-fire (cardioïde)

• Amplification et contrôle Lab.gruppen série D, processing Lake, réseau audio numérique Dante

VS-SCENE Tél. : +33 320 879 228 contact@vs-scene.co