Le Colisée

La ville de Chalon-sur-Saône peut être fière de ses basketteurs. Fondé en 1955, résultat de la fusion de clubs nés avant-guerre, le club l’Elan trottait gentiment dans le paysage du basket régional, mais c’est en fusionnant avec un club de Mercurey que l’Elan va galoper vers les sommets à partir de 1970, sous la présidence de Gaby Bernard (décédé en 2014). Le 25 août 1994, l’Elan est devenu Société d’Economie Mixte (SEM) avec une section professionnelle et un centre de formation (« Espoirs » et « Cadets »). En outre, l’Elan Chalon possède son club entreprises (« Elantreprises ») comprenant trois-cent-vingt partenaires et quatre collectivités partenaires : la Ville de Chalon, Le Grand Chalon, le conseil départemental de Saône-et-Loire et le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 2001, L’Elan Sportif Chalonnais a fixé sa résidence au Colisée, une salle construite en avril 2000, œuvre de l’architecte Jean Guervilly.

Inaugurée le 29 septembre 2001 lors d’un match entre Chalon et Nancy, cette salle d’une capacité de quatre-mille-neuf-cent-quarante-huit places assises affiche la particularité d’être ronde sur son deuxième niveau et comprend quatre côtés sur son premier niveau (avec des places VIP, abonnés et supporters). Elle se complète d’une salle d’entraînement annexe, de lieux de réception, d’une pièce de musculation, une aire de projection vidéo et des bureaux du club (qui compte trente-deux salariés).