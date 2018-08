LE DIGITAL 6000 CONTRÔLÉ PAR LES CL ET QL

Yamaha et Sennheiser annoncent que les systèmes de microphones Sennheiser Digital 6000 vont désormais pouvoir être intégrés aux consoles de séries Yamaha CL et QL grâce aux nouveaux firm- wares Sennheiser et Yamaha mis à jour. Dorénavant, les récepteurs sans fil Sennheiser EM 6000 et EM 6000 Dante peuvent être contrôlés directement à partir des consoles, ce qui permet aux ingénieurs de vérifier les paramètres comme la performance HF, la qualité de la liaison, le niveau audio et le statut de la batterie directement depuis la console et aussi d’ajuster certains paramètres sans avoir recours à d’autres logiciels ou écrans. Cette intégration est déjà disponible pour les consoles Soundcraft Vi1000. ■