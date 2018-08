Le logiciel de monitoring HF Wavetool permet de surveiller plusieurs liaisons HF. Les niveaux RF et audio sont affichés clairement, ainsi que les alertes pour niveaux de batteries bas, drop-outs, surcharges… D’un simple clic, Wavetool permet aussi d’écouter chaque canal. Les interfaces mobiles iOS – iPhone et iPad – sont utilisables pour continuer de contrôler et d’agir en se déplaçant. ■