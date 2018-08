LE LIVRE DE CHEVET DE L’ARTISTE 3.0 EST NÉ

L’Artiste, le numérique et la musique est l’ouvrage pensé pour les artistes et leur entourage professionnel. Un guide qui met en lumière les relations des artistes à leurs fans, et les enjeux stratégiques d’une communication/promotion digitale autour d’un projet artistique. L’auteure Emily Gonneau explique de façon concrète, sous forme notamment de fiches, les fonctionnalités, les usages et les pièges à éviter des outils réseau, applications Web et numériques, tels que Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Periscope, Bandcamp… Y sont aussi abordées les questions de communication et de promotion en ligne ou la mise en œuvre de campagne de crowdfunding. 28,00 € TTC aux éditions IRM ■